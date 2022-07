Kwaśniewski zamierza wypłynąć w długi rejs. Co na to żona?

Aleksander Kwaśniewski od zawsze dobrze czuje się nad wodą. Uwielbia pływać. Ma nawet własną łódź. Jak opowiada, jego pasja wzięła się stąd, że urodził się nad morzem. - Zawsze kochałem pływanie i dalekomorskie podróże. Dla mnie nie ma lepszego wypoczynku niż na statku lub łódce. Prowadzenie takiej łodzi z silnikiem to nie jest wielka filozofia. To jest do opanowania - mówi były prezydent w rozmowie z "Super Expressem".