Niezłomni Ukraińcy. "Wykopaliśmy Rosjan z naszego podwórka"

Niezłomny ukraiński lud. "Wykopaliśmy ich z naszego podwórka"

- Pomyśleli, że mogą nas przestraszyć. "Ręce do góry!" wrzeszczeli. Ale poprosiliśmy ich, żeby spiep... do Rosji. Zaczęli strzelać w powietrze. No cóż, powoli wykopaliśmy ich z naszego podwórka i to wszystko - mówi skromny bohater.