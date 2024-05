Nieudany Dzień Zwycięstwa. "Putin dokonał zestawienia dobra ze złem"

Oświadczył też, że Rosja "nie pozwoli na globalne starcie, do którego dążą zachodnie elity". Jak mówił, "Zachód próbuje wzniecać konflikty na świecie, wrogość międzyetniczną i ograniczać suwerenne centra rozwoju". Putin nie zważał na fakt, że to on wydał rozkaz zaatakowania Ukrainy. I to on prowadzi zbrodniczą wojnę.