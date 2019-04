Nieudane lądowanie izraelskiego łazika na Księżycu

Organizatorzy misji statku kosmicznego Baresheet poinformowali, że zaplanowane "miękkie" lądowanie łazika na Księżycu nie było pomyślne. Przyczyną były problemy techniczne w końcowej fazie lotu - zawiódł główny silnik i stracono łączność z maszyną.



Beresheet to pierwszy izraelski statek kosmiczny wysłany na Księżyc. Wystrzelono go 22 lutego za pomocą rakiety Falcon 9, opracowanej i skonstruowanej przez prywatną amerykańską firmę SpaceX miliardera Elona Muska.

Księżycowy robot został zbudowany przez organizację non profit SpaceIL i państwowe przedsiębiorstwo Israel Aerospace Industries. Na jego pokładzie umieszczono dwa urządzenia - magnetometr przeznaczony do mierzenia pola magnetycznego księżycowych skał oraz niewielkie urządzenie o nazwie Laser Retroreflector Array. Posiada ono 8 luster ustawionych w konfiguracji, która pozwala im odbić nadbiegający z dowolnego kierunku promień lasera z powrotem do źródła.