Nietypowy sposób obrony niepełnosprawnych. Dziennikarz Superstacji grozi Markowi Kuchcińskiemu

- Gdyby zachorowałby pan na raka trzustki, nie pozwolimy na widzenia z rodziną - zapewnił Jakub Wątły marszałka. W ten sposób odpowiedział na decyzję Marka Kuchcińskiego, który nie pozwala wejść do Sejmu, gdzie protestują osoby niepełnosprawne.

– Gdyby się tak zdarzyło, czego panu nie życzę, że będąc w pierdlu, zachorowałby pan na raka trzustki, to nie pozwolimy na widzenia z rodziną. Nie pozwolimy do momentu, aż pan na tego raka umrze - powiedział do Kuchcińskiego Wątły. Zapewnił, że mówi to "zupełnie na spokojnie".

W więzieniu dziennikarz widzi nie tylko marszałka Sejmu. - Panie marszałku, kiedyś obywatelskie i społeczne siły, nie tylko pana prezydenta Dudę, wicepremier Szydło, kilku ministrów, być może nie tylko premiera Morawieckiego, ale i pana... te siły obywatelskie, do których i ja się zaliczam... posadzimy was wszystkich do pierdla. Czy jakaś opozycja parlamentarna będzie tego chciała, to nie ma znaczenia. Nie interesuje mnie to zupełnie - zaznaczył Wątły.