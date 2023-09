Nietypowy organizm w polskich lasach. Spacerujące "masło czarownicy"

Wykwit piankowy rośnie na drzewach i odżywia się bakteriami. Posiada niektóre cechy roślin, grzybów i zwierząt, choć nie są jest z nich. Ten archaiczny organizm jest obecnie zaliczany do protistów. Osiąga wielkość od kilku do kilkunastu cm. Intensywna, żółta barwa okazów pokazanych na zdjęciach wskazuje, że mamy do czynienia ze śluzowcem potocznie zwanym "Masłem Czarownicy". Żywi się bakteriami, grzybami (nieraz pochłania całe owocniki grzybów), pierwotniakami.