Nietypowe zachowanie żubrów w Bieszczadach. Wszystko przez pogodę

Wszystko wskazuje na to, że polska złota jesień zagości w naszym kraju na dłużej. Taka pogoda sprzyja m.in. żubrom żyjącym w Bieszczadach, które nadal przebywają w wyższych partiach gór. Zwierzęta nie planują na razie przygotowań do zimowania.

- Zazwyczaj w październiku, a czasami nawet wcześniej, zaczynały wędrówki do miejsc zimowania. W tym roku nie spieszą się do nich - powiedział w rozmowie z PAP Edward Marszałek, rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie. Jego wypowiedź cytuje Polskie Radio 24.

Zdaniem Miszczałaka, takie zachowanie zwierząt wskazuje na to, że czeka nas długa i pogodna jesień oraz łagodna zima. Dlaczego? - Żubry ciągle mają obfitość pożywienia. Cały czas sprzyja im także pogoda , bo nie ma mrozu ani długotrwałych opadów śniegu - wytłumaczył rzecznik.

Edward Miszczałek zaznaczył również, że żubry na zimę zawsze schodzą z gór w doliny. Wczesną wiosną przebywają w wyższych partiach gór samotnie albo w małych grupach. Łączą się w większe stada dopiero latem, by następnie razem przygotować się do corocznego zimowania w dolinach.

Na razie prognozy pogody potwierdzają nietypowe zachowanie żubrów w Bieszczadach. Synoptycy wskazują na to, że do Polski płynie fala powietrza zwrotnikowego. Pogodowa sielanka ma potrwać do 7 listopada.