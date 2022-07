Nietypowa akcja strażaków. Koń wpadł do kanału burzowego

Nietypowe zgłoszenie strażacy z Tarnowskich Gór otrzymali w czwartek o godzinie 8:29. Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, chodziło o konia, który wpadł do kanału burzowego. Co dodatkowo było niebezpieczne dla zwierzęcia - zbiornik wypełniony był wodą. Do zdarzenia doszło w Krupskim Młynie.