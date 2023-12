Nietrafiony prezent? Znajdź kogoś, komu sprawi on radość

Akcja "Sprzedaj nietrafiony prezent" to także inne i to bardzo konkretne korzyści. Każdy, kto doda co najmniej trzy ogłoszenia na Allegro Lokalnie, otrzyma 5 Monet, a gdy sprzeda przynajmniej jedną z nich – kolejne 10. Łącznie to 15 Monet, które obniżą wartość kolejnych zakupów na Allegro. Ale uwaga! Promocja trwa od 27 grudnia do 10 stycznia. Nie warto więc odkładać tej decyzji na później.