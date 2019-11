Niespokojnie ws. KRS. Borys Budka: PiS chce złamać po raz pierwszy w historii parlamentarne zwyczajne

Opozycja obawia się działań PiS-u związanych z KRS. Borys Budka twierdzi, że partia Jarosława Kaczyńskiego może chcieć obsadzić wszystkie cztery miejsca w Radzie swoimi nominatami. To pozwoli jej na "przepychanie" na stanowiska sędziowskie wybranych osób - sugerują posłowie PO.

Wieczorem Sejm ma wybrać 4 przedstawicieli do KRS. Ta kwestia została uregulowana przez konstytucję. - Z parytetu parlamentarnego jasno wynika, że spośród nich największy klub opozycyjny powinien mieć jednego przedstawiciela lub przedstawicielkę i później w kolejności kolejny klub również jedną osobę - powiedział podczas konferencji w Sejmie Borys Budka.

- Zgłosiliśmy świetną kandydatkę, Kamilę Gasiuk-Pihowicz - dodał. Zauważył, że bez jej obecności w KRS politycy nie będą mogli kontrolować tego, co się w Radzie dzieje.

- W najbliższych poznamy kolejne nominacje do KRS. Będziemy mogli się dowiedzieć, że kolejni ludzie Ziobry, Piebiaka, tzw. grupy kasta, będą awansowani na stanowiska sędziowskie w sposób tajny (…), tylko i wyłącznie po to, by dbać o pisowskie interesy w wymiarze sprawiedliwości - uznał Borys Budka.