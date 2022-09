Niespodziewany gest króla. Karol III i książę William wyszli do tłumów czekających pod Westminsterem

Nowy król i nowy następca tronu przez kilkanaście minut rozmawiali w Lambeth na południowym brzegu Tamizy z osobami stojącymi w kolejce i ściskali im ręce. Według stanu na wczesne popołudnie w sobotę, szacowany czas oczekiwania na wejście do Westminster Hall to 14 godzin, co oznacza, że kolejka się znacząco skróciła, bo w piątek w pewnym momencie było to ponad 24 godziny.