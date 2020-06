Niespodziewane spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy w USA

Tego nie było w oficjalnych przekazach z wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Prezydent znalazł chwilę, by spotkać się z pięściarzem Tomaszem Adamkiem i zamienić z nim kilka słów. Polski sportowiec przyjechał specjalnie z New Jersey do Waszyngtonu, by przywitać się z głową polskiego państwa.

Tomasz Adamek zadeklarował, że zagłosuje na Andrzeja Dudę (instagram.com)