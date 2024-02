Niespodziewana nominacja w policji. Nowy szef CBŚP prosto z Kosowa

Nominacja pasująca do koncepcji Boronia

Decyzja insp. Marka Boronia może być sporym zaskoczeniem dla funkcjonariuszy CBŚP. Komendant nie zdecydował się na powierzenie szefostwa żadnemu z pełniących funkcje naczelników zarządów CBŚP. To kolejna nominacja pasująca do koncepcji Boronia, by szefami jednostek zostawały osoby, które w ostatnich latach nie nadzorowały bezpośrednio pracy w obejmowanej jednostce.