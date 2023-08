Niespodzianka w pogodzie. Ważna wiadomość dla polskich turystów

- Widać pustki na ulicach. Ludzie przyjeżdżają na krócej. Dwie doby, trzy i do domu. Raczej nie mamy odwołań rezerwacji. Może jeden telefon się zdarzył w tej sprawie. Do Łeby przyjeżdżają rodziny i w chłodniejsze dni wybierają się do parków rozrywki. Pogoda nie ma wtedy tak dużego znaczenia - dodaje.