Nieruchomości za 5 tysięcy złotych? Takie okazje tylko w Lasach Państwowych

"Były one masowo budowane w czasach, kiedy uprawnienia do nieodpłatnych mieszkań służbowych były powszechne i obejmowały ogół pracowników. W efekcie kilku nowelizacji ustawy grupa pracowników, którym przysługuje nieodpłatne mieszkanie z zasobów Lasów Państwowych została ograniczona wyłącznie do leśniczych i nadleśniczych. W efekcie dotychczasowe mieszkania funkcyjne traciły swój status i stały się przedmiotem najmu. Podlegały także stopniowej sprzedaży, o ile zakwalifikowano je jako nieprzydatne dla prowadzenia gospodarki leśnej” – zapewnia Siarka.