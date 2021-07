Niepokoje w Jedwabnem. Policja blokuje tłum. Interweniuje RPO

"Po modlitwach i zapaleniu zniczy w Jedwabnem udamy się do Radziłowa (ok. godz. 13.00), Wąsosza (ok. godz. 13.30), Szczuczyna (ok. godz. 14.00) i Bzur (ok. godz. 14.45) - miejsc pamięci pomordowanych Żydów" - informuje Gmina Żydowska.