Niepokojący sygnał z Ukrainy. Rosjanie przygotowują się do obrony strategicznego obiektu

Zmiana planów Rosjan. Skupią się na zdobyciu tego miasta

Trwająca rosyjska ofensywa w Donbasie napotyka na problemy, co zmusza Rosjan do zmiany celów. Według najnowszych prognoz amerykańskich analityków z Instytutu Studiów Wojennych (ISW), rosyjskie wojsko miałoby porzucić swoje plany dotarcia do granic administracyjnych obwodu donieckiego. Zamiast tego celem Rosjan miałoby być zajęcie miasta Siewierdoniecka.