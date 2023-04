Niepokojące działania Chin na Antarktydzie. Zdjęcia satelitarne wszystko zdradziły

Pekin buduje nową stację badawczą na Wyspie Inexpressible w pobliżu Morza Rossa. Amerykański think thank Center for Strategic and International Studies wskazuje, że Chiny mogą ją wykorzystać do gromadzenia danych wywiadowczych. Działania Państwa Środka na Antarktydzie ujawniły zdjęcia satelitarne.