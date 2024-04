Niepokojące doniesienia z frontu. Rosja idzie na ilość

Think tank podaje, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie przeprowadzili kilka ataków zmechanizowanych w obwodzie donieckim, w tym w pobliżu takich miejscowości jak Czasiw Jar, Terny, Berdyczi, Semeniwka i Tonenke. Analitycy oceniają, że "wcześniejszy model ataków rosyjskich, prowadzonych głównie przez piechotę, nie angażował na tak dużą skalę pojazdów opancerzonych, co prowadziło do zwiększonych strat w ludziach. Rosja, zdaje się, skutecznie wykorzystała trwającą kryptomobilizację do nadrobienia rosnących strat w personelu".