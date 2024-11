Brytyjski dziennik "Financial Times" poinformował, że Rosja werbuje najemników z Jemenu, Nepalu i Somalii na wojnę w Ukrainie, zwabiając ich obietnicami dobrze płatnej pracy i obywatelstwa, a następnie zmuszając do służby na froncie.

Według doniesień, jemeńscy bojownicy Huti są zachęcani do wyjazdu do Rosji pod pretekstem zatrudnienia w sektorach takich jak "bezpieczeństwo" i "inżynieria". Po przybyciu są jednak przymusowo wcielani do armii i wysyłani na front. Kontrakty rekrutów są powiązane z firmą - założoną przez wpływowego polityka Huti, Abdulwaliego Abdo Hassana al-Dżabriego - formalnie zarejestrowaną jako operator turystyczny i dostawca sprzętu medycznego.

"Financial Times" rozmawiał z jednym z Jemeńczyków, który znalazł się w grupie około 200 osób wcielonych do rosyjskiej armii we wrześniu. Po kilku tygodniach na Ukrainie udało mu się uciec wraz z kilkoma innymi nowo przybyłymi Huti i ukryć w lesie. Relacjonował, że jeden z jego towarzyszy próbował popełnić samobójstwo i został przewieziony do szpitala.

Rosja werbuje najemników również z innych krajów. Latem 2023 roku ujawniono, że obywatele Nepalu, którzy przyjechali do Federacji Rosyjskiej w celach edukacyjnych, są rekrutowani do walki przeciwko Ukrainie. Głównym czynnikiem skłaniającym ich do podjęcia służby są obietnice finansowe. W odpowiedzi na te działania, w grudniu ubiegłego roku władze Nepalu wydały oficjalne oświadczenie, w którym zaapelowały do Moskwy o zaprzestanie rekrutacji ich obywateli oraz o zwrot ciał poległych na froncie.

