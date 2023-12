Niepokojące doniesienia. Putin szuka nowego "mięsa armatniego"

Mołdawski premier zaniepokojony

Do zmian w Moskwie odniósł się premier Mołdawii Dorin Recean, który wypowiedział się na antenie TV8. Jego zdaniem dekret Putina to nowa próba rekrutacji "mięsa armatniego", które potrzebne jest do prowadzenia "okrutnej i niezrozumiałej wojny rozpoczętej przez Rosję w sąsiedniej Ukrainie".