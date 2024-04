Niepokój w Niemczech. Piszą o "beczce z prochem"

Jednym z głównych powodów był wzrost "niebezpiecznych i ciężkich uszkodzeń ciała" o 6,8 procent do 154 541 przypadków, co jak dotąd jest największą liczbą takich przypadków - pisze "Welt am Sonntag". Także liczba umyślnych zwykłych napaści również wzrosła do 429 157 przypadków, co stanowi wzrost o 7,4 procent. Poprzedni rekord odnotowano w 2016 roku i wynosił on 406 038 przypadków.