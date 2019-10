Niepełnosprawny polityk wygrał wybory i chciał odebrać zaświadczenie. Na dworcu przeżył szok

Do bulwersującego zdarzenia doszło na dworcu w Katowicach. Marek Plura chciał pojechać stamtąd do Warszawy, by odebrać zaświadczenie o wyborze na senatora. Okazało się, że nie może wsiąść do pociągu, bo dworzec nie dysponuje odpowiednią rampą.

Marek Plura (KO). (East News)

"Cholerne deja vu! Miałem jechać do Warszawy pociągiem: wygodnie, niedrogo i szybko, żeby odebrać zaświadczenie o wyborze na senatora" - zaczynał swój internetowy wpis Marek Plura od urodzenia chorujący na zanik mięśni. "Znalazłem IC z przedziałem dla wózkowiczów. Udało się też zamówić taxi dla niepełnosprawnych w stolicy – łatwo nie było. Zarejestrowałem się na tę podróż przez portal IC i… Nie pojadę" - dodawał.

Polityk poinformował, że dany pociąg miał specjalny przedział dla osób na wózkach - po którym można zjechać z peronu do wagonu - ale dworzec nie dysponował niezbędną do tego rampą.

Plura dodał, że na warszawskim Dworcu Centralnym taka rampa jest, a Katowice "może się jej kiedyś doczekają". "Ja chętnie zasponsoruję, bo mi po prostu przykro i wstyd" - podkreślił.

"Dodajmy, że katowicki dworzec kolejowy od lat uchodzi za nieprzyjazny dla osób niepełnosprawnych. Przez lata nie działały tu specjalne platformy, którymi wózkiem można było wjechać na perony. Teraz są windy, ale też nie zawsze "na chodzie". Od miesięcy zepsuta jest natomiast pochylnia dla wózków w głównej hali dworca" - informuje "Dziennik Zachodni".

Na zakończenie wpisu nowo wybrany senator Marek Plura pytał, co by było, gdyby osoba na wózku wsiadła do pociągu w Warszawie, a w Katowicach nie miała jak wyjść.

"Po 5 latach wracam na tory krajowej polityki. Jeśli chodzi o PKP to niestety bez większych zmian na lepsze. I nie o to mi chodzi, że pojadę autem, ale o to, żeby wreszcie było normalnie" - podsumował. Ostatecznie następnego dnia dotarł na szczęście do Warszawy i odebrał zaświadczenia o wyborze z rąk szefa PKW Wiesława Kozielewicza.

Plura w latach 2014-2019 był europosłem. Teraz dostał się do senatu z list Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 80 (Katowice).