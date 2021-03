Nieoficjalnie: Daniel Obajtek ma ochronę

O tym, że Daniel Obajtek dostał ochronę, mówił we wtorek w Sejmie wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. - Dowiedziałem się, że pan Obajtek dostał ochronę. To już naprawdę zadziwiające - stwierdził Włodzimierz Czarzasty. - Jeżeli dostał ochronę to rozumiem, że po to, żeby nie wykupił nam wszystkich mieszkań i domów. Inaczej tego nie mogę zrozumieć - dodał.