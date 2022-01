Niemowlę nie oddychało. Strażacy okazali się bohaterami

Cała sytuacja skończyła się szczęśliwie. Dziecko odzyskało oddech, po czym zostało przekazane ratownikom medycznym. Następnie trafiło do szpitala w Suwałkach. Z ustaleń Radia Białystok wynika, że jego stan jest dobry. Nie wiadomo jednak, co przyczyniło się do jego problemów z oddychaniem.