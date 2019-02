Niemieckie MSZ chce kar wobec ukrywających się imigrantów

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer chce, aby imigranci, którzy utrudniają własną deportację, nie mogli później dostać zgody na pobyt tolerowany w Niemczech. Pomysł budzi wątpliwości rządowych koalicjantów i sprzeciw organizacji pozarządowych.

W myśl tej ustawy tacy obcokrajowcy otrzymają jedynie zaświadczenie o obowiązku opuszczenia Niemiec. Ustawa wymierzona będzie w imigrantów, którym odmówiono prawa azylu, a którzy starają się utrudniać swoją deportację. Nie będzie to dotyczyć osób, które z uzasadnionych powodów nie mogą być wydalone z Niemiec, np. nie posiadają paszportu, lub przeciwko ich deportacji przemawiają względy humanitarne albo brak połączenia lotniczego z regionem kryzysowym.

Jak oświadczył rzecznik resortu spraw wewnętrznych w Berlinie, osoby ubiegające się o azyl są jak dotąd jedynymi obcokrajowcami w Niemczech, którzy nie są pociągani do odpowiedzialności karnej w przypadku, kiedy zatajają swoją prawdziwą tożsamość. Jak dotąd można ich ukarać wyłącznie na drodze prawa administracyjnego. Zdaniem rzecznika MSW "taki stan jest nie do przyjęcia". Dlatego, aby zlikwidować „lukę w odpowiedzialności karnej”, toczy się debata na ten temat. Rzecznik MSW dodał także, że projekt ustawy, nie został jeszcze przedyskutowany z innymi resortami. Jest kwestią otwartą, czy partie koalicji rządowej dojdą ws. tej ustawy do porozumienia.