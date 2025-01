Niemiecki producent części ogłasza upadłość. Ma zakład w Polsce

Jak opisuje "Fakt", pandemia oraz załamanie w branży motoryzacyjnej w Europie, szczególnie w Niemczech, doprowadziły firmę do trudnej sytuacji. Planowane przejęcie przez chińską firmę Chongqing Millison Technologies INC nie doszło do skutku.

Zakład VOIT w Nowej Soli w woj. lubuskim zatrudnia ponad 300 osób. W całej grupie pracuje ok. 1600 osób, w tym we Francji. Firma zapewnia, że działalność będzie kontynuowana, a wynagrodzenia 940 pracowników w St. Ingbert są zabezpieczone do końca marca. Nie wiadomo jednak, jak przebiegnie restrukturyzacja w Polsce i we Francji.