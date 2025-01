Zwolnią prawie 700 osób. Wypłaty po kilkaset złotych. "Nie mają za co żyć"

Jednak żadne konkretne ustalenia nie zapadły. W piątek poinformowano, że proces zwolnień grupowych obejmie wszystkich zatrudnionych, czyli 699 osób . Ma być przeprowadzony w jednym etapie we wszystkich grupach zawodowych na drodze wypowiedzeń.

Decyzją załamani są pracownicy. Pan Lucjan, któremu zostało sześć lat do emerytury, w rozmowie z WP twierdzi, że problem ze znalezieniem pracy mają obecnie nawet dużo młodsi od niego mężczyźni. Nie wie, czy uda mu się znaleźć zatrudnienie w najbliższej okolicy.

Podkreśla, że sytuacji nie ułatwia fakt, że wynagrodzenia za grudzień podzielono na dwa etapy. Pierwszy za okres od 1 do 19 grudnia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a za okres od 20 do 31 grudnia ze środków spółki. - Część osób otrzymało po kilkaset złotych. Nie mają za co żyć - dodaje.