Niemiecki polityk przerażony. Alarmuje: "ludzie, obudźcie się!"

W najnowszych sondażach AfD osiąga 19-21 procent poparcia w całym kraju. W samej Turyngii we wschodnich Niemczech partia może już liczyć na 34 proc. wyborców. I to właśnie we wschodnich krajach związkowych AfD odniosła pierwsze sukcesy personalne. W Sonneberg (Turyngia) stanowisko starosty objął po raz pierwszy polityk AfD, a w Raguhn-Jessnitz (Saksonia-Anhalt) wybrano pierwszego burmistrza z AfD.