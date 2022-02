Niemiecki minister gospodarki przyznaje: musimy szukać alternatywy dla rosyjskiego gazu. Inaczej staniemy się pionkiem w grze

"Rosja zapłaci wysoką cenę"

Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę to, jak powiedział minister, "można sobie wyobrazić wszelkie sankcje, które są odpowiednie, aby zmusić Rosję do wycofania się". Według niego sytuacja jest obecnie niebezpieczna, a celem musi być deeskalacja. - Jednocześnie słusznie USA i Unia Europejska mówią jednogłośnie: jeśli Rosja napadnie na Ukrainę, zapłaci za to wysoką cenę ekonomiczną - powiedział Habeck.