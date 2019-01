Niemiecki kardynał o oburzeniu pedofilią w kościele: to hipokryzja!

Kardynał Walter Brandmueller uważa, że problem molestowania w Kościele katolickim ma podobną skalę, jak w pozostałej części społeczeństwa. Dlatego stygmatyzowanie duchownych jest jego zdaniem przejawem hipokryzji społeczeństwa.

- To, co dzieje się w Kościele, jeśli chodzi o molestowanie, niczym nie różni się od tego, co dzieje się w społeczeństwie - przekonywał w rozmowie z agencją dpa. Podkreślił również, że pedofilia "w żadnym razie nie jest zjawiskiem specyficznie katolickim".