Niemiecki historyk skrytykował polskich kibiców. Teraz dostaje groźby

Po uroczystości na cmentarzu we Frankfurcie, gdzie grupa polskich kibiców upamiętniła poległych żołnierzy AK, niemiecki naukowiec Manfred Mack ostro skomentował zachowanie Polaków. Jak twierdzi, w odpowiedzi na krytykę otrzymał serię wiadomości z pogróżkami.

1 sierpnia Polscy kibice na cmentarzu we Frankfurcie, gdzie poczywają żołnierze AK i pojmani mieszkańcy Warszawy, skandowali m.in. "Bóg, Honor, Ojczyzna", "Cześć i chwała bohaterom" i "To my Polacy". - Byłem zbulwersowany. Jak można się tak zachowywać na cmentarzu? - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".