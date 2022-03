Niemiecki historyk: akcja "Reinhardt" - nierozliczona zbrodnia

Sprawcy wiedli spokojne życie

Stephan Lehnstaedt wskazuje, że w Treblince zginęło prawie 900 tysięcy ludzi, niewiele mniej niż w Auschwitz, a tymczasem "nie jest ona nawet w przybliżeniu tak znana". "W jeszcze większym stopniu dotyczy to Bełżca, chociaż tam, a nie w Auschwitz, rozpoczęła się eksterminacja ludzi na skalę przemysłową. Wprawdzie polska prokuratura w 1945 roku rozpoczęła dokumentowanie masowych mordów, ale nie miała bezpośredniego dostępu do sprawców, z których większość żyła w Niemczech i Austrii. Ale najpierw chodziło o zebranie faktów, bo to, co dokładnie działo się w obozach, liczba ofiar i nazwiska zbrodniarzy nie były znane" – przypomina Lehnstaedt.