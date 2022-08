Media: Putin zaatakował Niemcy za pomocą gazu

Z kolei dziennik "Frankfurter Rundschau" nawiązuje w kwestii bezpieczeństwa energetycznego do budowy w Niemczech pierwszych terminali płynnego gazu (LNG). "Planowane dostawy LNG są jedynym możliwym zabezpieczeniem, aby zapobiec załamaniu się dostaw paliw tej i następnej zimy. Wszyscy muszą się liczyć z tym, że rosyjski watażka Władimir Putin jutro zakręci kurek z gazem i może go ponownie nie odkręcić w przewidywalnej przyszłości". Niemcy potrzebują zatem szybko obu terminali LNG, aby zapobiec nieprzewidywalnym wstrząsom gospodarczym i społecznym. "Ale tylko do 2024 roku czy do 2042?" – pyta komentator dziennika. "Gazowi lobbyści chcą korzystać z energii kopalnej jeszcze przez wiele lat. Pokusa jest duża. To zmniejszy presję na bardzo skomplikowaną ekspansję odnawialnych źródeł energii" – czytamy. "O ile słuszny jest krótkoterminowy rozwój struktury LNG, równie ważne jest, aby rząd niemiecki przedstawił plan wycofania się z gazu. Aby utorować drogę przyjaznym dla klimatu i konkurencyjnym dostawom energii" – pisze dziennik z Frankfurtu.