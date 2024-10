Niemiecka prasa o stanie koalicji rządowej. "Nie jest w stanie działać"

Sytuacja w niemieckiej koalicji rządowej SPD, Zielonych i FDP jest coraz bardziej napięta. Czy przetrwa do kolejnych wyborów? Niemieckie dzienniki widzą niewielkie szanse na to. "Żaden kraj nie chce być rządzony w ten sposób. Obecny stan rzeczy można wytłumaczyć tym, że trzech samców alfa w koalicji gra już tylko o to, kto pierwszy straci nerwy" - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung".