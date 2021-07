Niemiecka prasa: Europa powinna być odważna, a nie się bać

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" podkreśla, że uwzględnianie ryzyka to także część wolności, ale nie oznacza, że należy szukać zagrożeń. "Każdy powinien poważne traktować ostrzeżenia i środki ochronne szczególnie tam, gdzie można najłatwiej się zarazić: w pomieszczeniach i w tłumie". Dziennik tłumaczy, że każdy jeszcze ma możliwość skutecznie się zabezpieczyć: poprzez szczepienia, znane środki ochronne i to niezależnie od tego, czy są one zalecane czy nie, oraz przez własne działania. "Jeśli każdy w pojedynkę sprosta tej odpowiedzialności, to także znak, że wolność jest żywa".