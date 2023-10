Niemiecka prasa: Dobry Donald (Tusk) kontra zły Donald (Trump)

Europa w nadchodzących latach będzie potrzebowała siły - wojna w Ukrainie potrwa długo. Wojna na Bliskim Wschodzie, miejmy nadzieję, nie wybuchnie, a jeśli tak, to będzie katastrofalna. - A na horyzoncie czai się już drugi Donald, którego nazwisko brzmi Trump. Jeżeli znów wprowadzi się do Białego Domu, to UE będzie bardzo wdzięczna polskiemu Donaldowi za to, że wprowadził na powrót Polskę do obozu przyjaciół Europy - kwituje Wetzel.