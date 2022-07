Niemiecka prasa alarmuje: ogrzewanie stanie się luksusem

W związku z niejasną sytuacją energetyczną, władze Berlina powołały specjalną grupę zadaniową, która zajmie się m.in. znalezieniem sposobów na oszczędzanie energii w budynkach administrowanych przez Senat miasta. W ten sposób władze miasta chcą zaoszczędzić ok. 10 procent zużycia energii. Do oszczędzania gazu nawołują nie tylko politycy, ale także szefowie koncernów energetycznych. Cytowany przez gazetę "Berliner Zeitung" szef firmy Gasag, Georg Friedrichs, wezwał do oszczędzania gazu już teraz, a nie dopiero w zimie. Wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom nie wykluczył kolejnych podwyżek za gaz i prąd.