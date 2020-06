"Niemiecka Maddie". 5-letnia Inga Gehricke mogła zostać porwana przez tego samego sprawcę co Madeleine McCann

Prasa niemiecka i brytyjska żyją sprawą porwania 5-letniej Inga Gehricke. Doszło do niego już co prawda 5 lat temu, ale policja właśnie dotarła do nowych dowodów, które wskazują, że mógł ją porwać ten sam mężczyzna, który uprowadził Madeleine McCann.

5-letnia Inga Gehricke zaginęła w 2015 r. Dolnej Saksonii w Niemczech. Podczas rodzinnej imprezy poszła do lasu po drewno i już nie wróciła. W tym samym czasie w okolicy był widziany Christian Brückner, skazany wcześniej za pedofilię domniemany porywacz 3-letniej Brytyjki Madeleine McCann. Jej uprowadzaniem w Portugalii zajmowały się wówczas media na całym świecie. Z uwagi na podobieństwo tych spraw, media niemieckie zaczęły nazywać Ingę Gehricke "niemiecką Maddie".

Christian Brückner już wcześniej był sprawdzany przez niemiecką policję w związku z zaginięciem Ingi Gehricke. Jego samochód widziano w okolicy w czasie, kiedy dziewczynka zaginęła. Ostatecznie jednak policja nie znalazła dowodów na to, że to on jest sprawcą porwania. Również on odpowiada opisowi mężczyzny, który pojawił się w pobliżu hotelu w Portugalii, gdzie mieszkali rodzice Madeleine McCann. Niewykluczone też, że jest on odpowiedzialny za zagięcie w tym kraju 6-letniego Niemca, który zaginął w 1996 r.

Lista ofiar 43-letniego obecnie Christiana Brücknera jest znacznie dłuższa. Pierwszy raz został on skazany w wieku 17 lat i od tego czasu wielokrotnie dopuszczał się wielu przestępstw i był za to skazywany na kary więzienia. Dopuszczał się on również napaści seksualnych na dzieci.

Obecnie również przebywa w więzieniu za gwałt na 72-letniej kobiecie. Do tego przestępstwa doszło w 2005 roku w Portugalii. Po włamaniu do domu ofiary Brückner znęcał się nad nią i zgwałcił. Wszystko to nagrał swoją kamerą.