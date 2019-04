Niemiecka karma dla kota lepsza od polskiej. Handlowcy odkryli nową żyłę złota

Powstały już tysiące stoisk z niemieckimi proszkami do prania, teraz zjawisko rozpowszechnia się na nową branżę. Podobno niemiecka karma dla kotów jest o wiele lepsza niż ta dostępna w Polsce.

Zapewnia, że nie są to tylko jego obserwacje. Tak długo nachodzili go właściciele wybrednych kotów, aż postanowił zupełnie inaczej zorganizować biznes. - Jest nas trzech właścicieli sklepów dla zwierząt. Zrzucamy się na 3-5 palet karmy. Zamawiamy towar bezpośrednio w Niemczech i przywozimy do tutaj - opowiada, pokazując zastawione półki.

Cudowny sos z Niemiec

- Nie wiem, na czym to polega. Może te na rynek niemiecki są z innej fabryki. Coś musi w tym być, bo kot po prostu to czuje - upiera się kolejny sprzedawca. Dodaje, że w jego sklepie hitem okazał się niemiecki sos do karmy. - Kupuje pan zwykłą tanią karmę, polewa sosem i kot to zjada ze smakiem - mówi.