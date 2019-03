Ponad tysiąc martwych delfinów u wybrzeży Francji

1,1 tys. martwych i okaleczonych delfinów pojawiło się u wybrzeży Francji od początku roku. To znacznie więcej niż zwykle. Eksperci nie mają pojęcia dlaczego.

Według naukowców, śmierć wodnych ssaków to efekt przemysłowego połowu ryb. Delfiny dostają się w rybackie sieci przez przypadek, a rybacy odcinają im płetwy, by nie niszczyć sieci. Zagadką jednak jest szokująco wysoka liczba takich przypadków w tym roku.

Sprawa zaalarmowała francuskich ekologów. Francuski minister środowiska Francois de Rugy udał się w ubiegłym tygodniu do La Rochelle by zainterweniować i zbadać sytuację. Zaproponował, by w kutrach rybackich instalować akustyczne odstraszacze delfinów. Ale zdaniem organizacji ekologicznych urządzenia są "bezużyteczne", a rybacy nie chcą ich używać, bo boją się, że odstraszą nie tylko delfiny, ale i ryby.