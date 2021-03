Niemieccy weterynarze chcą szczepić na COVID-19

Szef Stowarzyszenia Praktykujących Weterynarzy w Niemczech, Siegfried Moder, stwierdził, że zaangażowanie lekarzy weterynarii w kampanię szczepień w USA przyczyniło się do sukcesu całego procesu. Moder wzywa, by Niemcy poszły śladem Stanów Zjednoczonych. Weterynarze, wedle jego szacunków, mogliby zaszczepić miesięcznie dwa miliony osób.

Wezwał również, by rząd Niemiec natychmiast stworzył warunki prawne ku temu. – Jeśli w drugim kwartale do Niemiec rzeczywiście dotrą duże ilości szczepionek, jak obiecał rząd, to każdy w Niemczech, kto potrafi szczepić, powinien to robić – powiedział Moder.

USA i Francja wzorem

W USA lekarze weterynarii, jak dodał, szczepią jakby było to oczywiste. To pragmatyczne podejście do procesu szczepień przyczynia się do wielkiego sukcesu, wyjaśnił Moder. Jak uzupełnił, również we Francji weterynarze będą mogli wkrótce podawać szczepionki przeciwko COVID-19.