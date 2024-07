Mińsk skazał Niemca na rozstrzelanie. Podnieśli alarm

Obrońcy praw człowieka apelują

Na Białorusi kara śmierci jest wykonywana przez rozstrzelanie. FIDH, Wiasna i inne organizacje broniące praw człowieka zaapelowały do władz w Mińsku o niezwłoczne wstrzymanie wykonania wyroku, niezależnie od oskarżeń pod adresem Niemca, i o pełne przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka, w tym prawa do życia, wolności od tortur i brutalnego traktowania, a także prawa do ochrony prawnej i sprawiedliwego procesu.