Niemcy. Trucizna na uniwersytecie, sprawę bada policja

Do incydentu doszło w poniedziałek, 23 sierpnia, na kampusie Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt (Hesja). Co najmniej siedem osób miało objawy zatrucia, takie jak złe samopoczucie i przebarwienia na palcach u rąk i stóp. Sześć osób przewieziono do szpitala we Frankfurcie. Stan 30-letniego studenta był początkowo krytyczny, ale później ustabilizował się.