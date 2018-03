Niemcy: zamachy na meczety i tureckie instytucje. Ankara żąda wyjaśnień

Tylko w jeden weekend odnotowano w Niemczech szereg zamachów na meczety i tureckie placówki. Rząd w Ankarze domaga się od Berlina wyjaśnienia sprawy.

"Z niepokojem obserwujemy nasilenie się w ostatnim czasie ataków na tureckie meczety w Niemczech dokonywanych przez rasistowskie i antyislamskie grupy oraz organizację terrorystyczną PKK” – zakomunikowało w poniedziałek ministerstwo spraw zagranicznych w Ankarze. "Oczekujemy od niemieckich władz, że najszybciej jak to możliwe uchwycą i ukarają odpowiedzialnych za te czyny i podejmą wszelkie możliwe kroki, by podobne ataki nie miały miejsca” – głosi dalej oświadczenie tureckiego MSZ.

Seria ataków nie ustaje

Przypuszczalna próba podpalenia meczetu miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę w północnoberlińskiej dzielnicy Reinickendorf. Przechodnie usłyszeli najpierw brzęk tłuczonej szyby, po czym zaobserwowali trzech uciekających młodych ludzi. Odkryli też zbitą szybę w budynku mieszkalnym. Pomieszczenia meczetu spłonęły niemal doszczętnie. Policja zakłada, że był to czyn umotywowany politycznie. Śledztwo przejęły służby ochrony państwa.

Kolejny atak został dokonany w Meschede (Nadrenia Północna-Westfalia). Policja zatrzymała trzech podejrzanych w wieku od 26 do 30 lat. Ciąży na nich zarzut obrzucenia butelkami z benzyną fasady budynku, w którym ma swą siedzibę stowarzyszenie przyjaźni niemiecko-tureckiej.

Dzień wcześniej, w piątkową noc, nieznani sprawcy – mowa jest o pięciu – próbowali podpalić meczet w Lauffen am Neckar (Badenia-Wirtembergia) wrzucając przez okno kilka butelek z benzyną. Straż pożarna zdołała ugasić ogień. Straty materialne są szacowane na 5 tys. euro. Policja toczy śledztwo pod zarzutem usiłowania morderstwa, w budynku przebywał bowiem w czasie ataku imam. Na szczęście nie odniósł obrażeń. Tureckie stowarzyszenia w Niemczech mówią o "akcie terroru”. "Tak nieludzkie zbrodnie” nie tylko zagrażają bezpośrednio ludzkiemu życiu, ale ich celem jest też "wstrząśnięcie fundamentami naszej społeczności”, powiedział przewodniczący Gminy Tureckiej w Niemczech Gökay Sofuoglu.

Przeniesienie do Europy konfliktu turecko-kurdyjskiego?

Policja prowadzi śledztwo we wszystkich kierunkach. Jak jednak poinformowała, "mało wskazuje w tej chwili na ksenofobiczne podłoże tych ataków”.

Jeszcze nie wiadomo, czy istnieje związek między tymi atakami a demonstracjami w miniony weekend przeciwko tureckiej ofensywie wymierzonej w kurdyjską enklawę Afrin w północnej Syrii. W związku z nią od wielu dni trwają w Niemczech demonstracje Kurdów i częściowo ostre protesty. W sobotę podczas demonstracji w Hamburgu jej uczestnicy obrzucili kamieniami turecki konsulat i probowali wtargnąć na jego teren. Protestujący zablokowali też tory kolejowe na hamburskim dworcu głównym. W pobliżu doszło do starć między Kurdami a tureckimi nacjonalistami.

Władze w Ankarze obarczają winą za próbę podpalenia meczetu w Lauffen uznaną za organizację terrorystyczną Partię Pracujących Kurdystanu (PKK). Żadnej wskazówki nie ma jednak ani na portalu PKK, ani zbliżonej do niej agencji Firat.

W weekend portal "Nuce Ciwan” zamieścił oświadczenie "Kurdyjskiej inicjatywy młodzieżowej”, zapowiadającej "radykalne akcje” w poniedziałek wieczorem. "Jeżeli nikt nie chce nas słuchać, obrócimy w perzynę każde śródmieście Europy. Wszystko jedno, co i jak zapłonie tego dnia, Europa musi zrozumieć, że nie dopuścimy do tego, by Afrin upadł”.