Niemcy zaczną deportować imigrantów. Koniec ulgowego traktowania?

Ataki w bawarskim Amberg, do których doszło w sobotę, 29 grudnia 2018 roku oburzyły niemieckie społeczeństwo. Ich sprawcami byli pijani imigranci ubiegający się o azyl na terenie Niemiec. Szef Ministerstwa Sprawy Wewnętrznych tego kraju, Horst Seehofer, opowiedział się za zaostrzeniem przepisów o deportacji. W wywiadzie udzielonym dla dziennika „Bild” oznajmił, że wydarzenia z Amberg to brutalne ekscesy, których nie można tolerować. Jego zdaniem imigranci, którzy ubiegają się o azyl, a dopuszczają wykroczeń z użyciem przemocy, powinni niezwłocznie opuścić Niemcy. Dodał również, iż jeżeli obowiązujące prawo nie jest wystarczające, by deportować agresywnych imigrantów, to należy je zmienić. Przypominamy, że w atakach w Amberg uczestniczyło czterech imigrantów w wieku 17-19 lat. W wyniku ich działań 12 osób doznało obrażeń, na szczęście większość z nich lekkich Podejrzani przebywają w areszcie śledczym.