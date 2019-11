Niemcy. Zabójstwo w rodzinie polskich emigrantów. Apel rodziny w sprawie pochówku 3-letniego Nicolasa

3-letni Nicolas, ofiara zabójstwa w polskiej rodzinie emigrantów w niemieckim mieście Detmold, ma być pochowany w Polsce. Rodzina związana z ojcem dziecka poprosiła o pomoc w sfinansowaniu kosztów transportu ciała chłopca.

- Nicolas nie zasługuje na to, aby był pochowany daleko od ludzi, którzy go kochają. Bardzo chcemy, aby był obok nas - mówi WP Aleksandra, siostra przyrodnia zabitego chłopca. Mieszka w Kwidzynie i to właśnie tam miałby być pochowany trzylatek.