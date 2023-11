Niemcy wypuszczają złodziei z więzień

Na świąteczną amnestię załapali się przestępcy, którzy dobrze się sprawowali za murami więzienia, a ich wyroki dobiegają końca. Co do zasady wcześniejsze zwolnienie ma ułatwić osadzonym powrót do życia w społeczeństwie, resocjalizację i dać szansę na przyjemne spędzenie świąt Bożego Narodzenia.