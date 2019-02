Niemcy: wulkan w jeziorze Lacher See aktywny? Poprzednia erupcja miała miejsce 13 tysięcy lat temu

Niemcy: wulkan w jeziorze Laacher See budzi się do życia. Jego poprzednia erupcja miała miejsca 13 tysięcy lat temu.

Jezioro Laacher See znajduje się około 40 km od Bonn, w Nadrenii Palatynacie, w zachodnich Niemczech. Wiadomo, że akwen powstał w wyniku ogromnego wybuchu, który miał miejsce około 13 tys. lat temu. Po ostatniej erupcji stożek wulkanu zapadł się, pozostawiając po sobie największy w Europie Środkowej krater, który z czasem napełniła woda. Jak podaje Deutsche Welle, naukowcy z całego świata od dłuższego czasu obserwują trend objawiający się zwiększeniem aktywności wulkanicznej. Najnowsze badania ukazały, że wulkan w jeziorze Laacher See, który wcześniej uznano za uśpiony, zaczyna budzić się do życia.