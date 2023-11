Niemcy uprawiali seks na ołtarzu. Biskup musi na nowo poświęcić

Ołtarz wymaga poświęcenia

W archidiecezji zapanowało przerażenie. Doszło do profanacji, w związku z czym nie można już odprawiać nabożeństw dla wiernych. Zwłaszcza że proces mężczyzny jest ​​publiczny, a to oznacza, że ​​wszyscy już wiedzą, co wydarzyło się w kościele. Biskup musi ponownie poświęcić ołtarz - pisze austriacki "Exxpress".